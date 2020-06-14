За минулу добу окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню. Проросійські бойовики традиційно гатили із забороненої Мінськом зброї.

Агресор застосовував артилерійські системи, міномети різних калібрів, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомили у штабі ООС.

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Українські військові дали відсіч ворогу та змусили його припинити збройні провокації.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського противник вів вогонь по оборонцях:

Кримського;

Троїцького;

Новозванівки;

Катеринівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції ЗСУ неподалік:

Авдіївки;

Новотроїцького;

Славного;

Старогнатівки;

Богданівки.

Увага! На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

У відповідь наші захисники 13 червня знищили трьох та поранили щонайменше двох російських загарбників.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" тричі обстріляли оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське.

Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За поточну добу втрат серед наших захисників немає,

– зазначили у штабі ООС.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами.



Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу