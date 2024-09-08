Так, к сожалению, зафиксированы попадания в городе Вилково. Там пострадала гражданская инфраструктура.
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Атака дронов в Одесской области
Ночью 8 сентября Одесская область подверглась очередной атаке вражеских БпЛА, которые были запущены из акватории Черного моря.
В Силах обороны Юга Украины уточнили, что воздушная тревога длилась более, чем 3 часа.
К сожалению, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс,
– говорится в сообщении.
Там также сообщили, что, к счастью, пострадавших нет.