Так, на жаль, зафіксовані влучання у місті Вилкове. Там постраждала цивільна інфраструктура.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами" й ракетами: скільки цілей збила ППО

Атака дронів на Одещину

Вночі 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих БпЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря.

В Силах оборони Півдня України уточнили, що повітряна тривога тривала більше, ніж 3 години.

На жаль, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс,

– ідеться в повідомленні.

Там також повідомили, що, на щастя, постраждалих немає.