В селе Ушомир российские войска обстреливают воинскую часть, начался пожар. Также возле города раздавались взрывы. Информацию подтвердили в Офисе Президента.

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Уважаемые жители Коростенского района! Обстреливают воинскую часть в Ушомире. Также взрывы возле города. Будьте осторожны. Срочно все в бомбоубежища!

– говорится в сообщении районной администрации.

Информацию журналистам 24 канала подтвердили в Офисе Президента.

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