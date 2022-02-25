В селе Ушомир российские войска обстреливают воинскую часть, начался пожар. Также возле города раздавались взрывы. Информацию подтвердили в Офисе Президента.
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Уважаемые жители Коростенского района! Обстреливают воинскую часть в Ушомире. Также взрывы возле города. Будьте осторожны. Срочно все в бомбоубежища!
– говорится в сообщении районной администрации.
Информацию журналистам 24 канала подтвердили в Офисе Президента.
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