У селі Ушомир російські війська обстрілюють військову частину, почалась пожежа. Також біля міста лунали вибухи. Інформацію підтвердили в Офісі Президента.
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Шановні жителі Коростенського району! Обстрілюють військову частину в Ушомирі. Також вибухи біля міста. Будьте обережні. Терміново всі до бомбосховищ!,
– йдеться в повідомленні районної адміністрації.
Інформацію журналістам 24 каналу підтвердили в Офісі Президента.
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