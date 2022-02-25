У селі Ушомир російські війська обстрілюють військову частину, почалась пожежа. Також біля міста лунали вибухи. Інформацію підтвердили в Офісі Президента.

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Шановні жителі Коростенського району! Обстрілюють військову частину в Ушомирі. Також вибухи біля міста. Будьте обережні. Терміново всі до бомбосховищ!,

– йдеться в повідомленні районної адміністрації.

Інформацію журналістам 24 каналу підтвердили в Офісі Президента.

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