Украина 98 дней героически противостоит российским оккупантам. Враг бросает на воплощение своих намерений безумные силы, но терпит неудачи и потери.

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Ситуация на фронте: строительство Генштаба