Украина 98 дней героически противостоит российским оккупантам. Враг бросает на воплощение своих намерений безумные силы, но терпит неудачи и потери.
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Героическая оборона Украины продолжается. Враг не прекращает обстрелы и наступательные действия, но наши защитники и защитницы держат оборону и продолжают ликвидацию захватчиков.
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украина 98 дней героически противостоит российским оккупантам. Враг бросает на воплощение своих намерений безумные силы, но терпит неудачи и потери.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": США объявили о новом пакете военной помощи Украине