Україна 98 днів героїчно протистоїть російським окупантам. Ворог кидає на втілення своїх намірів шалені сили, але зазнає невдач та втрат.
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Ситуація на фронті: зведення Генштабу
Героїчна оборона України триває. Ворог не припиняє обстрілів та наступальних дій, але наші захисники та захисниці тримають оборону та продовжують ліквідацію загарбників.
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Україна 98 днів героїчно протистоїть російським окупантам. Ворог кидає на втілення своїх намірів шалені сили, але зазнає невдач та втрат.
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