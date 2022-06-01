Україна 98 днів героїчно протистоїть російським окупантам. Ворог кидає на втілення своїх намірів шалені сили, але зазнає невдач та втрат.

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