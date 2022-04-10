Утром в Рубежном началось сражение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области по состоянию на 10 апреля. Гайдай сообщил, что ситуация в Луганской области остается сложной.

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Он рассказал, что российские оккупанты обстреливают буквально все. Также Гайдай заявил о попытках россиян совершить прорыв в районе Рубежного и Попасной.

У нас остается такой же сложной ситуация в области. Противник обстреливает все подряд. Нет населенных пунктов, которые были бы безопасными. Попытки провести атаки в районе Рубежного и Попасной. Они не останавливаются. Постоянно пытаются прорваться,

– сказал глава Луганской ОВА.

Гайдай заявил, что утром 10 апреля в Рубежном снова началось сражение. По его словам, хотя оккупанты гибнут там десятками и теряют технику, они все равно пытаются пробиться.

Он добавил, что российские военные совершают обстрелы хаотично по всем населенным пунктам. В частности, в Северодонецке пострадала очередная школа, жилые дома и гражданские объекты.

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