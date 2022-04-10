Зранку в Рубіжному розпочався бій

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області станом на 10 квітня. Гайдай повідомив, що ситуація у Луганській області залишається складною.

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Він розповів, що російські окупанти обстрілюють буквально все. Також Гайдай заявив про спроби росіян здійснити прорив у районі Рубіжного й Попасної.

У нас залишається такою ж складною ситуація в області. Противник обстрілює все підряд. Немає населених пунктів, які були б безпечні. Спроби провести атаки в районі Рубіжного й Попасної. Вони не зупиняються. Постійно намагаються прорватися,

– сказав очільник Луганської ОВА.

Гайдай заявив, що зранку 10-го квітня у Рубіжному знову розпочався бій. За його словами, хоча окупанти гинуть там десятками та втрачають техніку, вони все одно намагаються пробитися.

Він додав, що російські військові здійснюють обстріли хаотично по всіх населених пунктах. Зокрема, у Сєвєродонецьку постраждала чергова школа, житлові будинки та цивільні об'єкти.

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