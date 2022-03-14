Враг обстреливал жилые массивы Харьковщины: спасатели 42 раза выезжали тушить пожары

Российские захватчики продолжают обстреливать жилые дома в Харькове и области. В течение суток спасатели выезжали тушить пожары 42 раза.

За сутки с 13 по 14 марта спасатели Харьковского гарнизона Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени.

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Спасатели выезжали тушить пожары 42 раза

Россияне и дальше обстреливали и бомбили жилые кварталы Харькова и сельских населенных пунктов области.

За сутки спасатели совершили 42 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий,

– сообщили в ГСЧС.

За сутки спасатели выезжали тушить пожары 42 раза / Фото ГСЧС

В общей сложности для борьбы с последствиями вражеских атак привлекли 119 чрезвычайников и около 25 единиц техники.

В частности, 13 марта, в 21:00, пожар вспыхнул в Харькове на улице Автогений. На территории "Харьковского автогенного завода" в результате попадания вражеского боеприпаса загорелось производственное здание на площади 800 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать в 22:56 и ликвидировать в 23:52.

Атаки врага приводят к возгораниям / Фото ГСЧС

Спасатели разбирают завалы, работают пиротехники

В Харькове спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики работали над расчисткой завалов разрушенных жилых и административных зданий.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Отработали около 27 адресов, где были сработанные и неразорванные взрывоопасные предметы.

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