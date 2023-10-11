К сожалению, известно о двух погибших. Под завалами могут находиться работники гимназии. В настоящее время на месте трагедии продолжаются спасательные работы.

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К сожалению, есть жертвы. Погибли два человека. Вероятно, под завалами еще находятся работники учебного заведения. Пострадали двое мужчин 24 и 71 года,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Также сообщили, что враг повредил 40 частных домов и 18 хозяйственных построек. Кроме того, пострадали:

инфраструктурный объект;

17 солнечных панелей;

магазин.

Точные данные устанавливают.

Людей просят реагировать на тревоги и ходить в укрытие гражданской защиты. Находиться в местах безопасности нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно может спасти жизнь.

Кроме того, украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать видео места прилетов. Кроме того, запрещено публиковать такой контент в сети.