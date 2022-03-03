Враг оккупировал телебашню и телерадиовещание в Херсоне: все, что будут говорить – ложь
Источник:Национальная гвардия Украины
Российские оккупанты захватили площадку для распространения своей лжи. Телебашня и телерадиовещание в Херсоне находятся под их контролем.
Российские оккупанты совершили атаку на Херсон. В результате этого врагу удалось получить контроль над телебашней и телерадиовещанием.
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Не верить ни слову оккупантов
Российские оккупанты получили возможность распространять новости в Херсоне. Украинские правоохранители призывают: нельзя верить ни слову оккупантов, ведь они будут распространять большое количество фейков и дезинформации.
Кроме того, враг не дает создать "зеленый коридор" и хочет усилить гуманитарную катастрофу в городе. План врага следующий: привезти своих журналистов и снимать сюжеты, как оккупанты дают еду и медикаменты жителям города.
Украинские власти делают все возможное для того, чтобы обеспечить жителей Херсона всем необходимым и кратчайшие сроки.
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