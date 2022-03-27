Враг на оккупированных территориях похищает, запугивает и держит в заложниках украинцев

В ВСУ рассказали, что российские захватчики на оккупированных территориях продолжают нарушать требования Международного гуманитарного права. Нелюди похищают, запугивают и держат в заложниках украинцев.

Новые данные в ВСУ обнародовали по состоянию на 18.00 27 марта. Идут 32 сутки как украинский народ героически противостоит российским захватчикам.

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Враг на временно оккупированных территориях прибегает к похищению и запугиванию местных жителей, удерживает цивильных граждан Украины в заложниках,

– говорится в сообщении.

Также российские оккупанты пытаются милитаризировать зону отчуждения Чернобыльской АЭС. В настоящее время существует серьезный риск повреждения изоляционных сооружений. Их выстроили над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году.

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