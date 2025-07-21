Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Россияне готовят обстрел

В Воздушных силах сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31 К.

По данным OSINT-специалистов, в воздухе сейчас 2 борта МиГ-31 К и оба совершили пусковой маневр.

Аналитики отметили, что в пригороде Киева есть попадание "Кинжалов".

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