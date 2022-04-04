Украинские защитники ликвидировали тысячи российских оккупантов и сделали воплощение всех их планов невозможным. Впрочем, прекращать войну и бежать из Украины враг не собирается.

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Дальнейшие планы врага

Как рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, враг потерял наступательный потенциал. Сейчас оккупант ы занимаются пополнением личного состава, переброской и перегруппировкой сил.

Враг будет пытаться продолжить наступление в зоне ООС, на Мариуполь и в районе Харьковщины. На остальных участках фронта – враг остановлен или отошел, – рассказал Арестович.