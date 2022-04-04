Українські захисники ліквідували тисячі російських окупантів та зробили втілення усіх його планів неможливим. Втім, припиняти війну та втікати з України ворог не збирається.

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Подальші плани ворога

Як розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, ворог втратив наступальний потенціал. Зараз окупанти займаються поповненням особового складу, перекиданням та перегрупованням сил .

Ворог намагатиметься продовжити наступ у зоні ООС, на місто Маріуполь та в районі Харківщини. На решті ділянках фронту – ворог зупинений або відійшов, – розповів Арестович.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича за 4 квітня