В Генштабе сообщают, что Россия продолжает блокировать Харьков.
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Враг глушит связь в области
Для того чтобы скрыть передвижение оккупационных подразделений, рашисты в Харьковской области глушат сеть сотовой связи.
Также в Генштабе сообщают, что Россия наращивает группировку войск. Известно, что из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области было перемещено до 2 батальонных тактических групп врага.
Добавим, что российские оккупанты наносят удары по Харьковщине. Так они хотят обойти Изюм, чтобы попытаться прорваться дальше на Донбасс. Только за 8 апреля оккупанты 50 раз обстреляли Харьковщину.
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