У Генштабі повідомляють, що Росія продовжує частково блокувати Харків.

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Ворог глушить зв'язок в області

Для того, аби приховати пересування окупаційних підрозділів, рашисти у Харківській області глушать мережу стільникового зв’язку.

Також в Генштабі повідомляють, що Росія нарощує угруповання військ. Відомо, що з Бєлгородської області у район Шевченкового, що на Харківщині, було переміщено до 2 батальйонних тактичних груп ворога.

Додамо, що російські окупанти завдають ударів по Харківщині. Так вони хочуть обійти Ізюм, щоб спробувати прорватися далі на Донбас. Лише за 8 квітня окупанти 50 разів обстріляли Харківщину.

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