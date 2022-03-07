Кроме того, многие россияне уже сдались в плен Вооруженным Силам Украины.

На тему Оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении Запорожья – Генштаб

В Запорожской области ВСУ 12-й день героического противостоят российскому вторжению.

Какие города в Запорожской области захватили оккупанты

В настоящее время временно оккупированы россиянами следующие города:

Энергодар,

Бердянск,

Мелитополь,

Роды,

Васильевка,

Токмак.

Враг несет потери

В то же время возле населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и в направлении Васильевка – Балабино личный состав ВСУ ведет оборонительную операцию и отражает атаки врага. Россияне продолжают нести потери в технике, живой силе и сдаваться в плен ВСУ.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух призвал граждане города и области записываться в терроборону, брать оружие, копать окопы и укреплять свои дома.