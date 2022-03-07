Кроме того, многие россияне уже сдались в плен Вооруженным Силам Украины.
На тему Оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении Запорожья – Генштаб
В Запорожской области ВСУ 12-й день героического противостоят российскому вторжению.
Какие города в Запорожской области захватили оккупанты
В настоящее время временно оккупированы россиянами следующие города:
- Энергодар,
- Бердянск,
- Мелитополь,
- Роды,
- Васильевка,
- Токмак.
Враг несет потери
В то же время возле населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и в направлении Васильевка – Балабино личный состав ВСУ ведет оборонительную операцию и отражает атаки врага. Россияне продолжают нести потери в технике, живой силе и сдаваться в плен ВСУ.
Глава Запорожской ОГА Александр Старух призвал граждане города и области записываться в терроборону, брать оружие, копать окопы и укреплять свои дома.