Окрім того, багато росіян вже здалися в полон Збройним Силам України.
До теми Окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя, – Генштаб
У Запорізькій області ЗСУ 12-й день героїчного протистоять російському вторгненню
Які міста в Запорізькій області захопили окупанти
На даний час тимчасово окуповані росіянами такі міста:
- Енергодар,
- Бердянськ,
- Мелітополь,
- Пологи,
- Василівка,
- Токмак.
Ворог несе втрати
Водночас біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка – Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію та відбиває атаки ворога. Росіяни продовжують нести втрати в техніці, живій силі та здаватися у полон ЗСУ.
Голова Запорізької ОДА Олександр Старух закликав громадяни міста та області записуватися в тероборону, брати зброю, копати окопи та укріплювати свої домівки.
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