Как отмечают в Генштабе ВСУ, в Донецком и Таврическом направлении оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы. Под их прицелом город Попасная.

Читайте также Оккупанты воруют сельхозтехнику и перекидывают авиацию под Брянск: основное за 43 день войны

Захватчики хотят возобновить наступление на Рубежное

Обстрелы не утихают прежде всего потому, что оккупанты стремятся возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Также, сообщают в Генштабе ВСУ, захватчики не оставляли попыток прорвать оборону в районе населенного пункта Новотошковское. Но украинские военные мужественно защищают нашу землю и не разрешили это сделать.

Поскольку планы оккупантам не удалось воплотить в жизнь, они изменили свою основную цель. Теперь они постараются проводить наступательные операции на востоке Украины. Их новая цель – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.