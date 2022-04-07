Як зазначають у Генштабі ЗСУ, на Донецькому та Таврійському напрямку окупанти продовжують артилерійські обстріли. Під їхнім прицілом місто Попасна.

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Загарбники хочуть відновити наступ на Рубіжне

Обстріли не вщухають передовсім тому, що окупанти прагнуть відновити наступ на Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівку.

Також, повідомляють у Генштабі ЗСУ, загарбники не полишали спроб прорвати оборону в районі населеного пункту Новотошківське. Але українські військові мужньо боронять нашу землю та не дозволили цього зробити.

Оскільки плани окупантам не вдалося втілити в життя, вони змінили свою основну ціль. Тепер вони намагатимуться проводити наступальні операції на сході України. Їхня нова мета – встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

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