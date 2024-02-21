Кроме того, на Востоке Украины также была угроза применения баллистического вооружения. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

02:00, 21 февраля

Опять отбой угрозы с неба.

01:13, 21 февраля

Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Воздушная тревога снова звучала в таких областях Украины:

  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.
00:50, 21 февраля

Отбой угрозы с воздуха.

00:29, 21 февраля

Воздушная тревога 21 февраля

  • Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях Украины:
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Воздушная тревога 21 февраля / Скриншот 24 Канала

23:59, 20 февраля

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в восточных областях.

23:54, 20 февраля

Воздушные силы отмечали, что вражеские дроны находились на севере Запорожья, курсом на Днепропетровскую область, город Павлоград.

23:52, 20 февраля

Воздушные силы предупредили жителей Запорожской и Днепропетровской области об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.