Кроме того, на Востоке Украины также была угроза применения баллистического вооружения. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

02:00, 21 февраля Опять отбой угрозы с неба.

01:13, 21 февраля Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Воздушная тревога снова звучала в таких областях Украины: Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым.

00:50, 21 февраля Отбой угрозы с воздуха.

00:29, 21 февраля Воздушная тревога 21 февраля Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

Днепропетровская;

Запорожская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым.

Воздушная тревога 21 февраля / Скриншот 24 Канала

23:59, 20 февраля Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в восточных областях.

23:54, 20 февраля Воздушные силы отмечали, что вражеские дроны находились на севере Запорожья, курсом на Днепропетровскую область, город Павлоград.