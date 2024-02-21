Кроме того, на Востоке Украины также была угроза применения баллистического вооружения. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Опять отбой угрозы с неба.
Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Воздушная тревога снова звучала в таких областях Украины:
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Отбой угрозы с воздуха.
Воздушная тревога 21 февраля
- Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях Украины:
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 21 февраля / Скриншот 24 Канала
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в восточных областях.
Воздушные силы отмечали, что вражеские дроны находились на севере Запорожья, курсом на Днепропетровскую область, город Павлоград.
Воздушные силы предупредили жителей Запорожской и Днепропетровской области об угрозе применения вражеских ударных БПЛА.