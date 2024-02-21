Крім того, на Сході України також була загроза застосування балістичного озброєння. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Відбій загрози з повітря.
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 21 лютого / Скриншот 24 Каналу
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.
Повітряні сили зазначали, що ворожі дрони перебували на півночі Запоріжжя, курсом на Дніпропетровську область, місто Павлоград.
Повітряні сили попередили жителів Запорізької та Дніпропетровської області про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА.