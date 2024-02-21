Крім того, на Сході України також була загроза застосування балістичного озброєння. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

00:50, 21 лютого Відбій загрози з повітря.

00:29, 21 лютого Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України: Дніпропетровська;

Запорізька;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим.

Повітряна тривога 21 лютого / Скриншот 24 Каналу

23:59, 20 лютого Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.

23:54, 20 лютого Повітряні сили зазначали, що ворожі дрони перебували на півночі Запоріжжя, курсом на Дніпропетровську область, місто Павлоград.