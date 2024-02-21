Крім того, на Сході України також була загроза застосування балістичного озброєння. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також В Україні оголошували загрозу "Шахедів": в окремих регіонах лунали вибухи

Що відомо про повітряну тривогу

00:50, 21 лютого

Відбій загрози з повітря.

00:29, 21 лютого

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Повітряна тривога 21 лютого / Скриншот 24 Каналу

23:59, 20 лютого

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.

23:54, 20 лютого

Повітряні сили зазначали, що ворожі дрони перебували на півночі Запоріжжя, курсом на Дніпропетровську область, місто Павлоград.

23:52, 20 лютого

Повітряні сили попередили жителів Запорізької та Дніпропетровської області про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА.