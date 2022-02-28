Враг пытается организовать наступление на Николаев и высадить десант возле Мариуполя

28 февраля 2022 , 12:53
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россияне пытаются организовать наступление на Николаев. Кроме того, враг хочет высадить десант в районе Мариуполя.

Так, на Таврическом направлении противник перегруппировался. Собрался идти на Николаев.

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Украинская армия ведет оборону рубежей, поэтому, конечно, планы оккупанта провалятся.

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Автор: Ольга Музика