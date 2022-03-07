Ситуация в области стабильно напряженная. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Враг и дальше пытается сделать перегруппировку для наступления на Северодонецк. Для него это принципиальный город,

– рассказал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты постоянно обстреливают жилые районы и всю инфраструктуру, которая касается поставки воды и газа. Под вражеский огонь попадают и больницы.

Известно, что есть погибшие среди гражданских. Однако, по словам главы ОВА, Вооруженные силы Украины держат все позиции и отбивают все атаки.

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