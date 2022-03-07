Ситуація в обласні є стабільно напруженою. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Поблизу Сєвєродонецька десантні підрозділи не дають російській навалі підійти до міста

Ворог і далі намагається зробити перегрупування для наступу на Сєвєродонецьк. Для нього це принципове місто,

– розповів Гайдай.

Він додав, що окупанти постійно обстрілюють житлові райони й усю інфраструктуру, яка стосується постачання води й газу. Під ворожий вогонь потрапляють й лікарні.

Відомо, що є загиблі серед цивільних. Однак, за словами голови ОВА, Збройні сили України тримають всі позиції та відбивають всі атаки.

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