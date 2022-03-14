Вместе с тем оккупанты не оставляют попыток закрепиться на достигнутых рубежах. Об этом свидетельствует сводка Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованная на официальной странице в фейсбук.

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Перегруппировка оккупантов

По сообщению Генштаба, на Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых позициях. Сейчас враг осуществляет перегруппировку войск.

Кроме того, стратегия врага в этом направлении – попытаться возобновить наступательные действия на такие крупные города, как Харьков и Сумы.

На Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы,

– говорится в заметке Генштаба.

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