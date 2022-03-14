Разом з тим окупанти не полишають намагань закріпитись на досягнутих рубежах. Про це свідчить зведення Генерального штабу Збройних Сил України, опубліковане на офіційній сторінці у фейсбук.

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Перегрупування окупантів

За повідомленням Генштабу, на Слобожанському напрямку противник намагається закріпитись на досягнутих позиціях. Наразі ворог здійснює перегрупування військ.

Крім того, стратегія ворога у цьому напрямку – спробувати відновити наступальні дії на такі великі міста, як Харків та Суми.

На Слобожанському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ і здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми,

– йдеться у дописі Генштабу.

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