Согласно информации, противник понес потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах.

Важно Россия может прибегнуть к диверсиям на военных и гражданских объектах на Волыни

Теперь он пытается закрепиться, но вынужден делать это на невыгодных рубежах.

"На Донецком направлении, в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен", – добавили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сообщение Генерального штаба ВСУ

Противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах. В Донецком направлении, в ходе жестких боевых действий, защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.