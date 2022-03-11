Згідно з інформацією, противник зазнав втрат в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах.
Важливо Росія може вдатися до диверсій на військових і цивільних об'єктах на Волині
Тепер він намагається закріпитись, проте змушений робити це на невигідних рубежах.
"На Донецькому напрямку, в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений", – додали в Генеральному штабі ЗСУ.
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Допис Генерального штабу ЗСУ
Противник, зазнавши втрат в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, зупинений, намагається закріпитись, змушений робити це на невигідних рубежах. На Донецькому напрямку, в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений.