Тем не менее, это лишь маленькая часть из всех, кого ликвидировали наши защитники в этот день. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ночное обращение президента.

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Оккупанты нигде не добились успеха

Владимир Зеленский отметил, что сегодня враги атаковали в нескольких направлениях. Однако ни в одном из них не добились успеха.

Хотя бросали в бой тысячи своих людей: на севере, на востоке, на юге нашего государства. Враг потерял сотни солдат, много погибших русских срочников, десятки офицеров. Среди убитых оккупантов еще один генерал,

– подытожил президент.

Также он добавил, что в этот день оккупанты продолжили совершать военные преступления. Они обстреливали мирные города и гражданскую инфраструктуру. В настоящее время количество использованных Россией ракет уже превышает 900 единиц.

Ночное обращение Владимира Зеленского 16 марта: смотрите видео