Проте це лише маленька частина зі всіх, кого ліквідували наші захисники в цей день. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на нічне звернення президента.

До теми "Азов" у Маріуполі вбив російського генерала Мітяєва та знищив бригаду елітного "спецназу ГРУ"

Окупанти ніде не добилися успіху

Володимир Зеленський наголосив на тому, що сьогодні вороги атакували в кількох напрямах. Проте в жодному з них не добилися успіху.

Хоча кидали у бій тисячі своїх людей: на півночі, на сході, на півдні нашої держави. Ворог втратив сотні солдатів, багато загиблих російських строковиків, десятки офіцерів. Серед вбитих окупантів ще один генерал,

– підсумував президент.

Також він додав, що в цей день окупанти продовжили скоювати воєнні злочини. Вони обстрілювали мирні міста й цивільну інфраструктуру. Наразі кількість застосованих Росією ракет вже перевищує 900 одиниць.

Нічне звернення Володимира Зеленського 16 березня: дивіться відео