Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Хмельницкую ОВА и ГСЧС.

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Оккупанты повредили складское помещение одного из предприятий в регионе. Вследствие этого возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В результате атаки повреждено складское помещение одного из предприятий области, из-за чего произошел пожар, который ликвидирован,

– говорится в сообщении главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

По данным Тюрина, информация о травмированных или погибших не поступала.

Добавим, что ночью, во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили 6 вражеских БПЛА типа "Shahed" в регионе.

К слову, в ночь на 21 марта враг атаковал Украину 214-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Так, подтверждено сбитие 114 беспилотников на юге, севере и в центре страны.



В Воздушных силах указывали, что 81 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян.



Отметим, что в результате российской атаки пострадало несколько областей Украины. В частности, Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.