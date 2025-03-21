Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Хмельницьку ОВА та ДСНС.

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Росіяни вдарили "Шахедами" по Хмельниччині

Окупанти пошкодили складське приміщення одного з підприємств в регіоні. Внаслідок цього виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення одного з підприємств області, через що сталася пожежа, яку ліквідовано,

– ідеться в повідомленні глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За даними Тюріна, інформація про травмованих чи загиблих не надходила.

Додамо, що вночі, під час повітряної тривоги сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed" в регіоні.

До слова, в ніч на 21 березня ворог атакував Україну 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Так, підтверджено збиття 114 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.



В Повітряних силах вказували, що 81 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений.



Зазначимо, що внаслідок російської атаки постраждало декілька областей України. Зокрема, Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.