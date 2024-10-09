Около 20:50 в Харьковской области была объявлена ​​воздушная тревога. Через несколько минут после Воздушные силы предупредили, что оккупанты совершили пуски КАБов.

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Харьков снова под ударом

Приблизительно в 21:18 в Харькове слышали взрыв. Вероятно, он произошел за пределами города, передают журналисты Суспильного.

Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что информация об авиаударах по населенным пунктам общины выясняется.

В небе над городом вражеский разведывательный БПЛА. Также в северной части громады – несколько БПЛА неустановленного типа.

Ранее днем ​​россияне атаковали Харьков бомбами. Тогда удар пришелся по открытой территории в Шевченковском районе. Пострадала 81-летняя женщина. Она получила легкие ранения стеклом. В многоэтажках вблизи места попадания КАБ выбиты стекла.

Напомним, что трагедия произошла в городе 8 октября. Начиная с 16:50 до 17:20 вооруженные силы оккупантов нанесли серию ударов по тактической авиации по Харькову и пригороду.

В Салтовском районе авиационный боеприпас попал у водоема в районе плотной жилой застройки. Погибли два человека: 69-летняя женщина и мужчина 73 года. Еще пять человек получили ранения.

Среди пяти травмированных три женщины, мужчина и 10-летний мальчик. У ребенка ранение стеклом, медики оказали ему помощь.

Повреждены многоквартирные жилые дома.

Также зафиксированы удары и по пригороду областного центра. Так, в селе Черкасская Лозовая повреждены дома. В поселке Малая Даниловка попадание в лесополосе.