Владимира Зеленского спросили, любые разговоры о возможных уступках Украины не вдохновляют ли Путина продолжать войну, не делают ли его смелее. Глава государства ответил, что слабость союзников Киева будет делать российского диктатора более уверенным в следующих шагах, передает 24 Канал.

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Слабость усиливает агрессию

Президент подчеркнул, что у Путина нет желания завершать эту войну. Он хочет растянуть этот процесс, потому что если война будет очень длинной, это позволяет ему максимально истощать Украину. Безусловно, он будет истощать и свое население, но он не переживает по этому поводу.

В любом случае чем больше будет длиться война, тем меньше российское общество будет обращать внимания на внутренние вопросы, проблемы экономики и тому подобное.

Любая слабость партнеров вдохновляет Путина. Поэтому мы просим усилить нас в контексте гарантий безопасности, оружия и будущего после войны. Только силу он понимает, на мой взгляд,

– сказал Зеленский.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович согласился, что слабость усиливает, а сила ослабляет агрессию. Если переговорная позиция – слабая, придется думать об уступках, каких-то потерях территорий. Это худший месседж в мире для международного права. Ведь это активизирует любого, кто имеет амбиции к расширению.

К слову, Зеленский прокомментировал срыв "Рамштайна".