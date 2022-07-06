В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе имеет логичную динамику и развитие под контролем защитников. Российские оккупанты продолжают применять тактику ракетных и авиационных ударов и обустраивают рубежи обороны.

Интересно Силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет врага, ударная авиация – 2 склада боеприпасов и 2 ВОПа

В результате вражеского обстрела повредились склады гражданских

Утром 5 июля россияне в очередной раз били по Большой Костромке из тяжелой ствольной артиллерии. Вражеские обстрелы повредили сельскохозяйственные склады. К счастью, человеческих потерь не было.

Кроме этого, единичными и парными ударами с вертолетов Ка-52 оккупанты атаковали переправу через Ингулец на севере Херсонщины, а также дважды – район освобожденной Ивановки. В результате этих обстрелов потерь тоже не было.

В свою очередь, во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался ударить управляемыми ракетами "воздух – воздух" пару наших штурмовиков. Однако, как это с захватчиками часто случается, они не имели успеха.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Наши бойцы уничтожили еще 2 склада боеприпасов россиян

Украинские пилоты вертолетами и штурмовиками нанесли два авиационных удара по опорным пунктам оккупантов в районе Благодатного. Потери врага устанавливают.

В то же время ракетно-артиллерийские и другие подразделения при выполнении огневых задач уничтожили:

18 оккупантов,

2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С",

1 зенитную установку 23-го калибра,

1 гаубицу "Мста-Б",

5 единиц бронированной и автомобильной техники,

2 склада боеприпасов.

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В Черном море есть корабли с 32 ракетами

В корабельной группировке вражеского флота стало меньше ракетных носителей:

3 надводных,

2 подводных,

1 большой десантный корабль.

Всего на судах есть 32 крылатые ракеты. Поэтому угроза ракетных обстрелов с моря остается. Кроме того, прибрежная полоса до сих пор выполняет функцию линии обороны и несет опасность, ведь там проводят мероприятия противодесантной обороны и дрейфуют вражеские мины.

Россияне не имеют успеха в спекуляциях на тему всемирного голода в обмен на ослабление мировых санкций. Поэтому под предлогом уничтожения скопления военной техники они пытаются атаковать портовую инфраструктуру – элеваторы, хранилища и склады. В то же время враждебная пропаганда разгоняет "зраду" о провокациях с применением ядовитых веществ.

Враг свирепствует, желая восстановить свои позиции и найти рычаги влияния на мировое сообщество, на мирное население Украины и на несокрушимых защитников ее независимости,

– добавили в ОК "Юг".

Поэтому защитники призвали украинцев быть бдительными и сознательными, а также не пренебрегать предупреждениями об опасности, соблюдать информационную гигиену и не оповещать оккупантов о последствиях попаданий или действиях сил обороны.

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