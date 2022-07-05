В Воздушных силах рассказали, что россияне 5 июля выпускали по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Обстрел осуществлялся из акватории Черного моря.
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Украинская ПВО уничтожила 9 вражеских ракет
В 4:00 зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 6 из 7 ракет, которые выпустили оккупанты. Кроме этого, примерно в 20:00 в бой вступило воздушное командование "Запад". Зенитные ракетные подразделения и авиация сбили еще 3 крылатые ракеты врага.
Их уничтожают расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного зенитно-ракетного комплекса, еще одну крылатую ракету ликвидирует пилот украинского истребителя,
- заметили в воздушных силах.
В то же время украинская ударная авиация продолжает атаковать захватчиков на нескольких стратегических направлениях. Защитники успешно поражают вражеские позиции огнем с воздуха. Так, за сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил ВСУ испепелили:
- 2 полевые склады боеприпасов,
- 2 взводных опорных пункта российских оккупантов,
- до 20 единиц техники и живую силу врага.
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Общие потери оккупантов в Украине
Российские войска продолжают нести в Украине сокрушительные потери. С начала полномасштабной войны бойцам ВСУ уже удалось уничтожить 36,35 тысячи оккупантов.
Кроме этого, захватчики стремительно теряют технику. В частности, украинские защитники уже испепелили:
- 1594 танка,
- 3772 боевые бронированные машины,
- 806 артиллерийских систем,
- 247 реактивных систем залпового огня,
- 105 средств ПВО,
- 217 самолетов,
- 187 вертолетов,
- 660 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 144 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 2634 единицы автомобильной техники и автоцистерн,
- 65 единиц специальной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.
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