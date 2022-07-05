У Повітряних силах розповіли, що росіяни 5 липня випускали по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Обстріл здійснювався з акваторії Чорного моря.
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Українська ППО знищила 9 ворожих ракет
О 4:00 зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" знищили на Дніпропетровщині 6 із 7 ракет, які випустили окупанти. Окрім цього, приблизно о 20:00 в бій вступило повітряне командування "Захід". Зенітні ракетні підрозділи та авіація збили ще 3 крилаті ракети ворога.
Їх знищують розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідовує пілот українського винищувача,
– зауважили у Повітряних силах.
Водночас українська ударна авіація продовжує атакувати загарбників на кількох стратегічних напрямках. Захисники успішно вражають ворожі позиції вогнем з повітря. Так, за добу бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил ЗСУ спопелили:
- 2 польові склади боєприпасів,
- 2 взводні опорні пункти російських окупантів,
- до 20 одиниць техніки та живу силу ворога.
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Загальні втрати окупантів в Україні
Російські війська продовжують зазнавати в Україні нищівних втрат. З початку повномасштабної війни бійцям ЗСУ вже вдалося знищити 36,35 тисячі окупантів.
Окрім цього, загарбники стрімко втрачають техніку. Зокрема, українські захисники вже спопелили:
- 1594 танки,
- 3772 бойові броньовані машини,
- 806 артилерійських систем,
- 247 реактивних систем залпового вогню,
- 105 засобів ППО,
- 217 літаків,
- 187 гелікоптерів,
- 660 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
- 144 крилаті ракети,
- 15 кораблів та катерів,
- 2634 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,
- 65 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільших втрат окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.
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