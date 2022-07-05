У Повітряних силах розповіли, що росіяни 5 липня випускали по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Обстріл здійснювався з акваторії Чорного моря.

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Українська ППО знищила 9 ворожих ракет

О 4:00 зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" знищили на Дніпропетровщині 6 із 7 ракет, які випустили окупанти. Окрім цього, приблизно о 20:00 в бій вступило повітряне командування "Захід". Зенітні ракетні підрозділи та авіація збили ще 3 крилаті ракети ворога.

Їх знищують розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідовує пілот українського винищувача,

– зауважили у Повітряних силах.

Водночас українська ударна авіація продовжує атакувати загарбників на кількох стратегічних напрямках. Захисники успішно вражають ворожі позиції вогнем з повітря. Так, за добу бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил ЗСУ спопелили:

2 польові склади боєприпасів,

2 взводні опорні пункти російських окупантів,

до 20 одиниць техніки та живу силу ворога.

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Загальні втрати окупантів в Україні

Російські війська продовжують зазнавати в Україні нищівних втрат. З початку повномасштабної війни бійцям ЗСУ вже вдалося знищити 36,35 тисячі окупантів.

Окрім цього, загарбники стрімко втрачають техніку. Зокрема, українські захисники вже спопелили:

1594 танки,

3772 бойові броньовані машини,

806 артилерійських систем,

247 реактивних систем залпового вогню,

105 засобів ППО,

217 літаків,

187 гелікоптерів,

660 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

144 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2634 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

65 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що найбільших втрат окупанти зазнали на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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