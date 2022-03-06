Враг теряет десятки единиц техники, бросает ее и убегает, а мы пополняем "парк", – Резников
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Украинские воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняет наш "парк" техники.
Враг погибнет от своей же техники
О пополнении украинского "парка" российской техникой рассказал министр обороны Алексей Резников.
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На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия,
– рассказал Алексей Резников.
По данным Минобороны, украинским военным удалось уничтожить более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране.
Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли взломать нас. И не смогут,
– подчеркнул Резников.