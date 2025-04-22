Враг терроризирует "Шахедами": на Киевщине прогремели взрывы

Российская армия продолжает атаковать "Шахедами". Ночью 22 апреля взрывы прогремели в Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Россияне атаковали Киевскую область

В Киевской области в 00:12 объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали вражеские дроны, которые атаковали регион.

В 01:01 в Киевской ОГА сообщили, что в области снова зафиксировали движение вражеских дронов. После этого прозвучали взрывы.

В Киевской ОВА сообщили, что работали силы ПВО. Также в ОВА напомнили, что не следует снимать и фотографировать работу защитников

Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– призвали в ОВА.

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