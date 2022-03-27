Враг тупой, – на Черниговщине для оккупантов появились уже две "Чернобаевки"

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что в регионе появилось уже 2 местных "Чернобаевки". Речь идет о местах, где российские оккупанты постоянно наступают на одни и те же грабли.

Он отметил, что враг продолжает нести большие потери на Черниговщине. Поэтому Чаус поблагодарил Бога и Вооруженные Силы Украины.

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Он надеется, что вскоре в области появится больше "Чернобаевок".

Каждая уважающая себя область должна иметь Чернобаевку. Черниговщина большая, поэтому я видел здесь по крайней мере две. Надеюсь, что скоро их будет еще больше. Враг тупой и продолжает нести большие потери на Черниговщине. Спасибо за это утро Богу и Вооруженным Силам Украины!

– заявил Чаус.

Что касается самого областного центра – местные власти делают все, чтобы в Чернигове были еда и лекарства.

Черниговцы, держитесь! Мы делаем все, что нужно для того, чтобы в городе были еда и лекарства,

– добавил глава Черниговской ОВА.

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