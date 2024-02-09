Подробнее о ситуации рассказал глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что в результате атаки дронами-камикадзе один человек получил ранения.

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Медики оказывают помощь

По его словам, осколочное ранение предплечья получил 44-летний мужчина. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице.

Обратим внимание, что воздушную тревогу в регионе объявили в 21:30. По состоянию на 23:33 угроза сохраняется. В области до сих пор не было отбоя. Поэтому, призываем не покидать укрытий.

В 21:42 местные СМИ начали писать о том, что в Одессе громко. Говорят, что это работала ПВО по российским дронам-камикадзе, которые враг запустил по региону.

Россияне также атаковали Николаевскую область этим вечером. Глава ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в регионе.

Предварительно без разрушений. Есть повреждения линии электропередач. Восстановим быстро,

– написал он в 22:23.