Детальніше про ситуацію розповів глава ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що внаслідок атаки дронами-камікадзе одна людина зазнала поранень.

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Медики надають допомогу

За його словами, осколкового поранення передпліччя зазнав 44-річний чоловік. Наразі він отримує всю необхідну медичну допомогу у лікарні.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:30. Станом на 23:33 загроза зберігається. В області досі не було відбою. Відтак, закликаємо не покидати укриттів.

О 21:42 місцеві ЗМІ почали писати про те, що в Одесі гучно. Кажуть, що це працювала ППО по російських дронах-камікадзе, які ворог запустив по регіону.

Росіяни також атакували Миколаївську область цього вечора. Глава ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в регіоні.

Попередньо без руйнуваннь. Є пошкодження лінії електропередач. Відновимо швидко,

– написав він о 22:23.