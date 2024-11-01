Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. В настоящее время власти выясняют все детали по поводу последствий удара.

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Россияне ударили по Днепру

Воздушную тревогу в области объявили около 12.20. После этого Воздушные силы ВСУ дважды сообщали о движении враждебных целей на Днепр.

В 13:14 Сергей Лысак сообщил, что российские войска в очередной раз ударили по городу.

Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем,

– написал он.

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К слову, в ночь на 1 ноября российская оккупационная армия также атаковала дронами-камикадзе типа "Шахед" Золотоношу в Черкасской области. Падение обломков вражеских БпЛА повлекло за собой повреждение инфраструктуры в городе.