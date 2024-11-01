Сейчас там продолжается ликвидация последствий дроновой атаки на город. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Смотрите также Ночью взрывы гремели в Хмельницкой области: сколько дронов сбили над областью

Какие последствия атаки на Черкасскую область

Имеем здесь три случая падения вражеских "шахедов". В результате этого пострадала жилая инфраструктура. Главное, что все живы. Профильные службы сработали оперативно. Координируемся и в дальнейшем вместе с районной и городской властью,

– говорится в сообщении главы ОГА.

По предварительной информации от местных властей, обломки БпЛА и взрывная волна вызвала повреждения по меньшей мере 10 многоквартирных зданий и несколько частных домов. В основном в помещениях выбило окна.

В то же время существенные разрушения получил частный дом, который оказался в эпицентре взрыва. На момент атаки в нем находилась целая семья с 8-летним ребенком, поэтому, как говорит Табурец, это действительно чудо, что обошлось без пострадавших.

По словам начальника Черкасской ОГА. по состоянию на сейчас продолжается обследование. Комиссии фиксируют все повреждения, которые произошли в результате вражеского удара. После этого будет известен окончательный объем нанесенного ущерба и соответственно восстановительных работ.

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Золотоноше / Фото Черкасской ОГА

"В нашей команде по ликвидации традиционно наши социальные партнеры из областной организации Общества Красного Креста Украины. Сейчас помогают с первоочередными работами и материалами", – заверил чиновник.

Сейчас есть подготовленные места для временного проживания, однако пока обращений от горожан по этому, как говорит Табурец, не получали. Незадолго до этого он сообщал о работе противовоздушной обороны в области. Тогда также отмечалось, что раненых в результате атаки не было.