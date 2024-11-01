Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Тюрина, председателя Хмельницкой ОВА. Всего этой ночью Россия атаковала Украину около 50 "Шахедами" и ракетами.

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Россия атаковала Хмельницкую область "Шахедами"

По словам Сергея Тюрина, в ночь на 1 ноября во время сигнала воздушной тревоги на территории Хмельницкой области силы ПВО уничтожили 6 вражеских БПЛА.

Председатель ОВА отметил, что место падения обломков еще устанавливается.

По состоянию на этот час, сообщения о погибших, травмированных и разрушениях не поступали,

– написал Тюрин.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, этой ночью под атакой российских "Шахедов" оказалась также Киевская область. Впоследствии начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что пострадавших в результате атаки врага нет. Также не было допущено попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.