Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Тюріна, голову Хмельницької ОВА. Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну близько 50 "Шахедами" та ракетами.

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Росія атакувала Хмельниччину "Шахедами"

За словами Сергія Тюріна, в ніч на 1 листопада під час сигналу повітряної тривоги на території Хмельницької області сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА.

Голова ОВА зазначив, що місце падіння уламків ще встановлюється.

Станом на цю годину, повідомлення про загиблих, травмованих та руйнування не надходили,

– написав Тюрін.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, цієї ночі під атакою російських "Шахедів" опинилася також Київщина. Згодом начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що постраждалих унаслідок атаки ворога немає. Також не було допущено влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури.