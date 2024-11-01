Наразі там триває ліквідація наслідків дронової атаки на місто. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

Дивіться також Вночі вибухи гриміли на Хмельниччині: скільки дронів збили над областю

Які наслідки атаки на Черкащину

Маємо тут три випадки падіння ворожих "шахедів". Унаслідок цього постраждала житлова інфраструктура. Головне, що всі живі. Профільні служби спрацювали оперативно. Координуємось і надалі разом із районною та міською владою,

– йдеться у повідомленні глави ОВА.

За попередньою інформацією від місцевої влади, уламки БпЛА та вибухова хвиля спричинила пошкодження щонайменше 10 багатоквартирних будівель та кілька приватних будинків. Здебільшого у приміщеннях повибивало вікна.

Водночас суттєвих руйнувань зазнав приватний будинок, який опинився в епіцентрі вибуху. На момент атаки у ньому перебувала ціла родина з 8-річною дитиною, тож, як каже Табурець, це справді диво, що минулося без постраждалих.

За словами начальника Черкаської ОВА. станом на зараз триває обстеження. Комісії фіксують усі пошкодження, які сталися внаслідок ворожого удару. Після цього буде відомий остаточний обсяг завданої шкоди й відповідно відновлювальних робіт.

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Золотоноші / Фото Черкаської ОВА

"У нашій команді з ліквідації традиційно наші соціальні партнери з обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Наразі допомагають із першочерговими роботами та матеріалами", – запевнив посадовець.

Наразі є підготовлені місця для тимчасового проживання, проте наразі звернень від містян щодо цього, як каже Табурець, не отримували. Незадовго до цього він повідомляв про роботу протиповітряної оборони в області. Тоді також зазначалось, що поранених внаслідок атаки не було.